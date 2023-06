Waidhofen/Ybbs: Spiel und Spaß mit „Ferien Aktiv“

Die Kinder können bei der Feuerwehr und dem Roten Kreuz interessante Einblicke gewinnen und beim Nachwuchsfischen Fische fangen. Sportliche Aktivitäten werden von der Sportunion, der SG Waidhofen und beim ASKÖ angeboten. Die Wasserrettung sorgt für Action und bei den Pfadfindern geht es raus in die Natur.

Für diejenigen, die den Lebensraum Wald näher kennenlernen möchten, bietet eine Erkundungstour mit dem Förster am Buchenberg eine gute Gelegenheit. Neu in diesem Jahr sind eine Mountainbike-Tour und ein Technik-Parcours für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren, die vom Bike Team Ginner am 7. August angeboten werden.

„Familienfreundlichkeit wird in Waidhofen großgeschrieben. ‚Ferien Aktiv‘ bietet eine optimale Betreuungsmöglichkeit und unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr viele Kinder bei den verschiedenen Programmen begrüßen zu dürfen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Anmeldungen sind auf ferienprogramm.waidhofen.at möglich.