Auftakt für die „Äktsch'n rund um's Spitzhiatl“ in Hollenstein

Mit 20 Kindern im Alter zwischen 9 und 12 Jahren startete am Donnerstag das Hollensteiner Ferienprogramm „Äktsch'n rund um's Spitzhiatl“. Am Plan stand die Teilnahme am UNICEF-Ideenwettbewerb „Denk dir die Welt“, in dem die Kinder ihre Vorstellungen für ein gutes Aufwachsen auf unserer Erde kreativ aufs Papier bringen konnten.

Am Ende wurden die selbst gemalten Bilder mit einem roten Faden zu einem großen bunten Kunstwerk verbunden. Neben den künstlerischen Aktivitäten wurden die teilnehmenden Kinder auch über die Kinderrechte der Vereinten Nationen informiert. Die Veranstaltung fand im Zuge der Zertifizierung zur „kinderfreundlichen Gemeinde“ statt.

Unter dem Motto „Die vier Elemente“ wartete weiterer Ferienspaß bei Waldpädagogin Susanne Hirner. Nach einigen Kennenlern-Spielen mit dem Schwungtuch erkundeten die 15 Buben und Mädchen das kühle Nass im nahen Waldtümpel. Die einen barfuß und die anderen mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Auch im Wald motivierten die vielen Schneckenhäuschen zum Suchen. Bald wurde auch eifrig in der Erde gegraben.

Natürlich kam auch die Kreativität der jungen Künstler nicht zu kurz. Die Kunstwerke aus Kohle und Kreide wurden wetterbedingt in der Waldhütte angefertigt. Zum Abschluss gab es Tipps und Tricks zum Anzünden eines Lagerfeuers.