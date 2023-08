Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl: Ausflug in die Welt des Waldes

Waldpädagogin Susanne Hirner und ihre Helferin Leonie begeisterten mit einem erlebnisreichen Tag in der Natur. Nach einer spannenden Einstimmungsrunde, in der die Sinne geschärft wurden, ging es voller Vorfreude in den Wald. Dort warteten abwechslungsreiche Spiele auf die Kinder, während der Bach als großer Spielplatz mit vielen Überraschungen diente.

Die kleinen Naturforscherinnen und Naturforscher erkundeten begeistert den Wald. Foto: Susanne Hirner

Beim Rückweg zum Basislager sammelten die kleinen Naturforscher begeistert Blätter und Blumen, um sich ihre ganz individuelle Waldmaske zu gestalten.

Beim Basteln der Waldmasken konnte man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Foto: Susanne Hirner

Ein lehrreicher und kreativer Ausflug in die zauberhafte Welt des Waldes!