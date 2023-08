„Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl“ im Bikepark Königsberg

Am Freitag, 11. August, trafen sich zwölf bikebegeisterte Kids, vom Schulanfänger bis zur vierten Volksschulklasse, im Bikepark Königsberg, um die Technik beim Biken durch die Anweisungen von Bikeguide Corinna Haslinger und Helferin Anna Zebenholzer zu verbessern und zu trainieren. Das Aufwärmen der Muskeln fand spielerisch statt und machte den Mädchen und Jungs sichtlich Spaß. Danach erhielten sie Tipps und Tricks für das richtige Biken im Pumptrack und am Übungsgelände.

So wurden sowohl Basics, beispielsweise das richtige Bremsen, anhand einfacher Geschicklichkeitsübungen als auch fortgeschrittene Techniken wie Manual, Stoppie und Bunnyhop trainiert. Das Befahren der Holzelemente auf der Kids-Bikestrecke zählte in jedem Fall zu den Highlights. Dabei konnten die Kids das richtige Handling des Rads und das Verhalten im Bikepark üben. Im Pumptrack feilten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer abschließend noch an der Technik und zum Abschluss wurden die Zeiten gestoppt.