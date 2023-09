„Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl“: Musikalischer Nachmittag

„Music for fun“ hieß es am 25. August beim Musikverein Hollenstein. Insgesamt 23 Kinder durften in die Welt der Musiker eintauchen und verschiedene Instrumente ausprobieren. Beim anschließenden gemeinsamen Marschieren machten die Neo-Musikanten sich rund ums Musikheim lautstark bemerkbar. Abgeschlossen wurde der musikalische Nachmittag mit verschiedenen Ballspielen im Freien und einem Eis zur Abkühlung.