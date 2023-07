Auf der Suche nach dem Oachkatzl

Gemeinsam mit 15 Kindern startete Bäuerin Bettina Hinterramskogler am Montagvormittag zur „Oachkatzlrally“. Anhand von Eichhörnchenbildern musste der Weg selbst gefunden werden. Am Ziel angekommen, gab es für alle fleißigen Wanderer einen frischen Obstkorb und etwas zu trinken. So konnten die Kinder gestärkt zu den nächsten Aufgaben gehen. Neben einem großen Eichhörnchenbild aus Naturmaterialien galt es auch zwei kleine „Oachkatzl“ zu finden.

Zurück am Hof gab es für alle eine süße Überraschung. Diese mussten die Kinder allerdings zuerst mit dem Mund von einer Schnur herunterbekommen. Den erfrischenden Abschluss bildete eine ordentliche Wasserbombenschlacht mit wiederverwendbaren Bomben.