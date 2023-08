Ferienspaß mit der Bergrettung auf der Kitzhütte

Organisator Eckehard Buder begrüßte am vergangenen Freitag etliche Kameradinnen und Kameraden, die teilnehmenden Kinder und die Bergrettungsjugend und es ging nach flottem Aufstieg vom Bauernhaus Hochschlag auf die Kitzhüttenalm. Nach einer kurzen Rast konnten die Kinder bei einer rasanten Fahrt ins Tal mit einer eigens aufgebauten Seilbahn ihren Mut beweisen.

Foto: Bergrettung/Fohringer

Bei einer Nachtwanderung auf die Lettenwageralm genossen die Kids den Blick nach unten auf Hollenstein und nach oben auf den Sternenhimmel und die Milchstraße. Hundeführer Richard Schmid führte außerdem mit seiner Hündin Mila einige Kunststücke im Zuge einer Personensuche vor.

Ganz besonders viel Freude hatten die Kinder mit der Bergrettungshündin Mila, die mit ihrem Hundeführer Richard Schmid ihr Können unter Beweis stellte. Foto: Bergrettung/Fohringer

Nach der Rückkehr auf die Kitzhütte dauerte es nicht lange, bis alle nach dem anstrengenden Tag in ihrem Lager ins Land der Träume fielen. Am nächsten Tag ging es nach einem Frühstück in der Morgensonne wieder hinab ins Tal.

Foto: Bergrettung/Fohringer

Die Bergrettung bedankte sich bei der Halterfamilie Eva und Max Schauer für die freundliche Aufnahme und die Unterstützung bei der Veranstaltung.