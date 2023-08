Wo ist die Daube? Actionreicher Tag mit den Stockschützen

Am Mittwoch, 16. August, trafen sich sieben Kinder am Stockplatz der Naturfreunde in Hollenstein. Beim diesjährigen Stationenbetrieb unter der Aufsicht von Herbert Zebenholzer sen., Franz Auer, Franz Ratzberger und Reinhard Grießer konnten die Kids ihre Geschicklichkeit beweisen. So zeigten die begeisterten Mädchen und Burschen ihr Können bei der Mini-Stockbahn, bei der Russischen Kegelbahn und letztendlich auch beim Plattlschießen. Die Kids hatten sichtlich Spaß dabei.

Auch eine Stärkung mit Würstel und Getränk, zubereitet von Hüttenwirtin Christa Grießer, gab es für die jungen Stockschützen. Der spannende Tag endete mit einer Siegerehrung für die Nachwuchsschützinnen und -schützen.