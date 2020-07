Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger und ORF-NÖ-Reporter Thomas Koppensteiner besuchten am 6. Juli mit einem Kamerateam das Schmiedezentrum Ybbsitz, um die Dreharbeiten für die Fernsehsendung „Niederösterreich heute“ am 22. Juli, 19 Uhr, durchzuführen. Sie machten Filmaufnahmen im FeRRUM, entlang der Schmiedemeile und am Panorama-Höhenweg.

Im Fahrngruberhammer schwangen sie mit den Schmiedemeistern Nick Frühwirt und Franz Hofinger den Schmiedehammer.