Ybbsitzer Schmiedefest am kommenden Wochenende

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Nach dem 2020 in hybrider Form abgehaltenen „Ferraculum connected“ findet heuer das biennal in Ybbsitz abgehaltene Schmiedefest wieder in Präsenz statt. Dabei treffen sich seit 1998 regelmäßig Schmiedinnen und Schmiede aus Europa und auch aus Übersee zum Austausch.

Dabei entfaltet sich über drei Tage an den Essen und Hämmern im Bereich Alter Marktbrunnen und an der Schmiedemeile ein einzigartiges Flair an Tradition, Meisterschaft und pittoresker Szenerie.

Neben einer Reihe von Kulturveranstaltungen bieten Marktgemeinde und Schmiedezentrum einen Reigen an Veranstaltungshöhepunkten.

Das Treffen beginnt am Freitag, 17. Juni, um 10 Uhr mit der Eröffnung des Schmiedetreffens am Marktplatz und anschließender Vernissage der Ausstellung „transformation“, was auch das Thema des Schmiedewettbewerbs darstellt. Schauschmieden sowie offene Hammer- und Werkstatttüren laden am Nachmittag zum Besuch ein. Um 15 Uhr spricht der italienische Artist in Residence Roberto Giordani zum Thema „Wege und Positionen“.

Ab 17 Uhr zeigt der Fotoklub Ybbsitz im FeRRUM „Ybbsitzer – Impressionen“, bevor ab 19 Uhr ein Gemeinschaftsabend der Schmiede mit Rubato Blos und ab 22 Uhr das FerROCKulum mit den besten Rocksongs und DJ Wahnsinn im Eyblhammer für Stimmung sorgt. Am Samstag laden die Veranstalter von 10 bis 17 Uhr zum Workshop „Metallurgie und Wärmebehandlung von Stahl“. Erneut öffnen von 10 bis 17 Uhr die Hammerwerke und Werkstätten ihre Türen. Ganztägig finden Schauschmieden und ein Schmiedewettbewerb statt. Ab 20 Uhr gibt es Musik am Marktplatz mit DNW und dem Jam House Project. Am Sonntag werden von 14 bis 17 Uhr Schmiedearbeiten prämiert und präsentiert.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.