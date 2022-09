700 Gäste beim Messermarkt in Ybbsitz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Sonntag fand der Ybbsitzer Messermarkt in seiner 12. Auflage statt. Über mehr als ein Jahrzehnt erweist sich das Interesse der Messermacher und das der Kunden – heuer waren es 700 – und Interessierten als stabil anhaltend.

Heuer stellten sich 36 Messermacher aus Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und Österreich in Ybbsitz ein, um hochwertige Ware für Sammler, Köche und Jäger anzubieten. „Die Besucher stellen eine besondere Mischung aus Fachpublikum, Interessierten sowie Neugierigen dar“, sagte der Präsident der deutschen Messermachergilde aus Garching an der Alz bei Altötting in Oberbayern, Erich Niemeier. Er selbst nahm zum ersten Mal als Aussteller in Ybbsitz teil. Vier andere Messermacher wurden dafür ausgezeichnet, dass sie bereits zum zehnten Mal dabei sind. Sonja Köllinger und Richard Spitzl, die bereits zum elften Mal in Ybbsitz sind, wissen noch einen Grund für die Beliebtheit des Ybbsitzer Messermarkts. „Wir werden hier nicht als Geschäftsleute, sondern als Freunde behandelt“, sagt Köllinger. „Die Messermacher schätzen es, dass wir sie schon am Vorabend zum Messermarkt zu einem Gesellschaftsabend einladen“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. Die hochwertigsten Messer wurden von einer Jury ausgezeichnet.

