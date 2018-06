Am Freitag, 22. Juni, wird der Hohe Markt in Waidhofen wieder zum Treffpunkt zahlreicher Winzer und Genießer. Die Waidhofner Volkspartei veranstaltet bereits zum 14. Mal das Fest „Wein findet Stadt“, bei dem Weinproduzenten ihre Getränke zum Verkosten anbieten werden. Auch die WVP selbst ist mit einem Stand vertreten und bietet Oliven, Prosciutto, Parmesan und Nussbrot zum Kosten an. Am Käsestand können fruchtige und würzige Käsesorten degustiert werden. Die Konditorei Hartner, das Bierplatzl und Michael Schmidtkunz servieren ebenfalls exquisite Schmankerl.

Beginn des Weinfests ist um 17 Uhr. Von 22 bis 2 Uhr steht im Gemeindegebiet von Waidhofen wieder das kostenlose „Weintaxi“ für eine sichere Heimfahrt zur Verfügung.