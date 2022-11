Festmesse zum 25-jährigen Jubiläum der Sängerrunde Sonntagberg

„Teilen macht reich, auch in der Musik“, sagte Pater Franz Hörmann bei der Begrüßung am Beginn der Festmesse zum 25-jährigen Bestehen der Sängerrunde Sonntagberg. So kamen auch zahlreiche Messbesucherinnen und -besucher in den Genuss der wunderbaren Tiroler Volksliedmesse von Siegfried Singer.

Die Volksliedmesse wurde von Chorleiter Reinhard Günther bearbeitet und von Orgel und Streichern begleitet. In bester Abstimmung mit der Instrumentalbegleitung ertönten melodiös und heiter die Melodien der geistlichen Volkslieder aus Tirol und Südtirol. Mit langem Beifall dankten die Besucher in der vollbesetzten Basilika für die Gestaltung des Gottesdienstes.

Nach dem feierlichen Gottesdienst erzählten die Gründungsmitglieder Günther Langmann, Johann Barthofer und Josef Kühhas über die Entstehung der Sängerrunde. „Ursprünglich waren wir eine Fußballmannschaft, wir haben nicht immer gewonnen – doch in der dritten Halbzeit siegten wir immer mit unserem Gesang“, lachte Kühhas. „Und wenn wir einmal nicht mehr spielen können, das Singen müssen wir uns erhalten.“ Mit diesem Grundgedanken wurde vor 25 Jahren im Gasthaus Lagler mit zwölf Mitgliedern die Sängerrunde Sonntagberg unter der damaligen Leitung von Rainald Truhlar gegründet. Bei ihren Aufführungen kam die Sängerrunde schon viel herum: „Wir haben schon in allen Bundesländern gesungen und auch in Südtirol“. Doch nicht nur die Musik und der Gesang zählen bei der Runde: „Wir legen großen Wert auf die Freundschaft, wir sind froh, dass wir uns jetzt wieder treffen können“, war man sich einig.

Die nächste Aufführung der Sängerrunde Sonntagberg ist das Adventsingen in der Klosterkirche Gleiß.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.