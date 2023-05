Auf Joseph II folgt im Klangraum Waidhofen an der Ybbs „Fiesta“

Mit dem Solospektakel für 57 Stimmen hat Meisterschauspieler Wolfram Berger zum Auftakt des Waidhofner Klangraums das Publikum vollauf begeistert, Christian Bakanics Musik dazu war vollendete Ergänzung und feines Sahnehäubchen.

Mit „Fiesta“ von Ernest Hemingway holt der Klangraum zum zweiten Streich aus. Am Muttertag, 14. Mai, um 16 Uhr laden Burgschauspieler Robert Reinagl und Laura Lootens auf der Gitarre in den Kristallsaal. Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen: Zuerst nimmt uns die junge Konzertgitarristin Laura Lootens mit auf eine Reise nach Spanien und Italien. Sie zählt zu den neuen Superstars der Klassik, soeben gewann sie den weltweit wichtigsten Gitarrenwettbewerb, den Andrés-Segovia-Wettbewerb in Spanien.

Auf den Konzertblock folgt eine Pause und im Anschluss an die Lesung aus „Fiesta“ folgen Genuss und Degustation. Ganz im Sinn von Ernest Hemingway werden roter und weißer Rioja gereicht, dazu spanische Weine und Fingerfood in der „Schwarzen Kuchl“.

