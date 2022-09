Waidhofen/Ybbs: Innenstadt wird zur Bühne

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Das Festival der Gaukler geht am 9. und 10. September über die Bühne. An ausgewählten Plätzen im Waidhofner Stadtzen trum präsentieren Künstler aus aller Welt ein vielseitiges Spektakel, das am Freitagabend in Verbindung mit einem Dämmershopping stattfindet.

Der Verein Stadtmarketing hat in Kooperation mit der Stadt und der künstlerischen Leiterin Bianca Straßburger ein buntes Programm organisiert. Die Besucher erwarten preisgekrönte Performances mit Akrobatik und Zauberei, Comedy, Jonglage, Walking Acts, Feuershows und vieles mehr. Der Eintritt ist frei – die Künstler freuen sich über ein großzügiges Hutgeld und einen kräftigen Applaus. Am Freitag halten die Waidhofner Geschäfte im Rahmen der Einkaufsnacht bis 21 Uhr geöffnet. Auf die kleinen Gäste wartet außerdem an beiden Tagen von 14.30 bis 21 Uhr ein Kinderschminken im Haus der Maus.

Heuer wartet zusätzlich ein Gewinnspiel auf die Besucher des Festivals: Wer seine schönsten Fotos von der Veranstaltung bis 15. September mit dem Hashtag #festivaldergaukler auf Facebook oder Insta gram postet, hat die Chance auf einen von drei Waidhofner Einkaufsgutscheinen im Wert von je 50 Euro.

Das Stadtzentrum ist während der Veranstaltung für den Autoverkehr gesperrt. Bei Regen findet das Festival der Gaukler im Plenkersaal statt. Das Dämmershopping findet bei jedem Wetter statt. Nähere Infos und Programm unter www.festivaldergaukler.at.

