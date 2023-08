Event für Geist und Körper

Von Donnerstag, 10., bis Sonntag, 13. August, lädt der Verein Neues Denknetzwerk Österreich zur zweiten Ausgabe des Mindfulness Festivals auf das Gelände des Böllerbauern in Haag.

Festivalleiter Matthias Bürger erzählt, wie die Idee zu der Veranstaltung entstand: „Der Verein wurde vor zwei Jahren mit dem Ziel gegründet, alle möglichen Initiativen zu unterstützen, die Menschen eine Möglichkeit bieten, aus dem Alltagstrott auszubrechen. Ich konnte in den letzten Jahren viel Erfahrung bei der Organisation von kleineren Veranstaltungen im elektronischen Bereich sammeln und hatte gute Kontakte zu vielen Bands und der Location. Es entstand also die Idee, ein Festival beim Böllerbauern zu machen, und der Verein ist an mich herangetreten, ob ich die Festivalleitung übernehmen möchte.“

Letzten September fand die erste Ausgabe des Festivals statt, damals noch als vereinsinterne Veranstaltung, die dennoch sehr gut besucht war. Heuer ist das Mindfulness Festival als öffentliche Veranstaltung für alle Interessierten zugänglich und soll noch mehr Menschen zum Böllerbauern locken.

Was bedeutet nun aber der ursprünglich aus der buddhistischen Meditationspraxis stammende Begriff „mindfulness“, zu Deutsch Achtsamkeit, im Zusammenhang mit einem Festival? „Es soll eine Veranstaltung für Leute sein, die keine Lust auf ein 08/15-Event haben“, meint Bürger. „Achtsamkeit ist der Hauptfokus unseres Festivals. Man kommt hin und begibt sich in eine sehr familiäre Umgebung, wo alle aufeinander schauen und alle sein können, wie sie wollen.“

Vielfältiges Musik- und Workshopprogramm

Das Mindfulness Festival bietet ein sehr breit gefächertes musikalisches Programm, das einerseits viele Geschmäcker abdecken und andererseits die Möglichkeit bieten soll, Neues kennenzulernen. Am Donnerstag ab 18 Uhr und am Freitag und Samstag jeweils ab 14 Uhr gibt es auf mehreren Outdoor-Bühnen eine Reihe von Live Acts zu hören.

Das Festival startet am Donnerstag mit dem Südtiroler Folk-Duo Gota und dem Waidhofner Psychedelic-Duo Sky Burrow Tales, am Freitag geht es weiter mit der Waidhofner und Weyrer Indie-Formation NEPS, der Alternative-Band Sahara Bliss aus Waidhofen, Wien und Graz, dem Waidhofner Folk-Trio The Riversides, der Steyrer Alternative-Rock-Gruppe Electric Limbs, der Wiener Indie-Pop-Formation Lou Pa und der Waidhofner Classic-Rock-Band Eastwood Haze. Das samstägliche Live-Programm bestreiten der Grazer Rapper mit Waidhofner Wurzeln Lux, Multiinstrumentalist Paul Wako, die Reggae-Veteranen Sam P. Brisbe and Tinderboxl sowie das Trancedelic-Projekt mit Hary Wetterstein und PetraOM.

Der Grazer Multiinstrumentalist Paul Wako bedient in seinen Sets Didgeridoo, Schlagzeug und Synthesizer gleichzeitig. Am Mindfulness Festival ist er am Samstag zu hören. Foto: Mindfulness Festival

Ab 22 Uhr übernehmen dann die DJs die musikalische Betreuung des Publikums. Die stilistische Mischung ist dabei ebenso breit gefächert und reicht von House, Techno, Acid-Techno und Hardtechno über Drum and Bass und Psytrance bis hin zu eklektischen Rock-Sounds. Im Laufe des Wochenendes sind dabei die DJs iEconomy, Urklang, Hyda, Tschinöölnsound, Youkai, Duosphere, Turntella, Yamamota, Tendo, RaeIn, Tim Mattersberger, M.E.F., Who Is Ela?, Cookiequeen und Lizards and Lazers zu hören, einige davon mehrfach und in verschiedenen Konstellationen. Sowohl bei den DJs als auch bei den Live Acts wurden viele Künstlerinnen und Künstler aus der Region gebucht. Die Vernetzung mit anderen Kulturinitiativen und -vereinen liegt der Festivalleitung am Herzen, wie Bürger erklärt.

In insgesamt zwölf Workshops werden Achtsamkeitspraktiken aber auch andere Techniken, die Körper und Seele guttun sollen, vermittelt. Unter anderem gibt es Workshops für Yoga, freies Tanzen, Körpersprache und Papierschröpfen.

Aufeinander und auf sich selbst achten

Das Konzept der Achtsamkeit erstreckt sich für den Festivalleiter aber nicht nur auf das Publikum, sondern auf alle Beteiligten: „Es geht uns darum, ein gutes Miteinander zu haben, und das funktioniert nur, wenn man aufeinander und auch auf sich selbst achtet.“

Das Mindfulness Festival setzt sich zum Ziel, ein gutes Miteinander für alle Beteiligten zu ermöglichen. Foto: Mindfulness Festival

Ein wichtiges Anliegen der Festivalleitung ist auch die Erhaltung der Veranstaltungslocation, wie Bürger erzählt: „Wir wollen fördern, dass der Platz nach Veranstaltungen sauber überlassen wird, und helfen den Böllerbauern als Kulturplatz zu erhalten, wo man solche Sachen machen kann. Die Leute aus der Umgebung sollen auch sehen, dass das ein schöner Ort ist, wo man gerne hingeht.“

Programm, Timetable, Infos und Tickets: mindfulness-festival.at

Tickets auch über: ntry.at/mindfulnessfestival.