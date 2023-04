Klangraum Waidhofen/Ybbs reist in den Frühling

Kulturinteressierte der Region erwarten stets mit anbrechendem Frühling auch die Konzerte des Klangraums als untrügerische Boten der warmen Jahreszeiten. Heuer nimmt Intendant Thomas Bieber seine Gäste mit auf Reisen in abwechslungsreiche Zeiten und spannende Regionen.

Den Auftakt geben Schauspieler Wolfram Berger und Akkordeonist Christian Bakanic am Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr, im Kristallsaal des Schlosses Rothschild mit dem Stück von Fritz von Herzmanovsky-Orlando „Kaiser Joseph II und die Bahnwärterstochter“. Mit einem Schmunzeln karikieren sie dabei die Zeit der k. u. k. Monarchie des 19. Jahrhunderts, wenn an der Bahnstation Wuzelwang am Wuzel sich der Glamour der Monarchie nur bedingt widerspiegelt.

Dabei kokettiert Bieber sehr bewusst mit der Reiselust. „Damit das Reisen auch Spaß macht und Kultur wieder zu einer lieben Gewohnheit wird, werden zwei Veranstaltungen bei freiem Eintritt gegeben“, sagt Bieber. Eine davon ist diese Auftaktveranstaltung am 5. Mai im Schloss Rothschild.

Hommage an Ernest Hemingway

Am Sonntag, 14. Mai, 16 Uhr, folgen Robert Reinagl und Gitarristin Laura Lootens mit einer Hommage an Ernest Hemingway unter dem Titel „Fiesta“, ebenfalls im Kristallsaal. Im Anschluss daran geht es in die Schwarze Kuchl zu einer Weinverkostung. Erneut zu freiem Eintritt wird am Samstag, 20. Mai, 18 Uhr, ein Konzert in der Kirche Konradsheim gegeben. Cellist Peter Hudler entführt in eine poetische Expedition, mit Musik von Barock bis Rock, Folk, Jazz, und klassischer Moderne, und moderiert dies mit einem humorvollen Augenzwinkern.

Auf eine „italienische Reise“ und die Spuren Goethes begeben sich am Freitag 2. Juni, 19.30 Uhr, Markus Hering und das Ensemble Affinità in der Pfarrkirche Windhag.

Am Samstag, 20. Mai, 18 Uhr, entführt Cellist Peter Hudler beim Konzert in der Kirche Konradsheim in eine poetische Expedition mit Musik von Barock bis Rock, Folk, Jazz, und klassischer Moderne. Foto: Otto Reiter

Bariton Rafael Fingerlos, Pianist Sascha El Mouissi und Teresa Präauer (Zwischentexte) präsentieren am Sonntag 18. Juni, 18 Uhr, „Die schöne Magelone“, eine alte provenzalische Liebesgeschichte aus dem 15. Jahrhundert in der Bürgerspitalkirche Waidhofen.

Den Abschluss bilden am Samstag, 24. Juni, 19. 30 Uhr, Max Simonischek, Violinist Benjamin Schmid und Pianist Kiron Atom Tellian in der Bürgerspitalkirche mit Musik und Texten zu „Der englische Patient“, einem Buch, für das Michael Ondaatje 1992 den Booker Prize erhielt und dessen Verfilmung weltberühmt wurde.

Karten und Information: www.klangraumwaidhofen.at, Ö-Ticket (01/96096, www.oeticket.com), (07442/511, post@waidhofen.at)

