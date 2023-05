Klangraum Waidhofen/Ybbs startet

„Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter“ ist eine Reise in die Welt der Hofzwerge und tattriger Barone und das letzte Werk des Schriftstellers Fritz von Herzmanovsky-Orlando. Gemeinsam mit dem Akkordeonisten Christian Bakanic verwandelt Wolfram Berger am 5. Mai, das Stück bei freiem Eintritt in weit mehr als ein Schmunzeln über die k. u. k. Zeit.

Am Sonntag, 14. Mai, lädt der Klangraum dann um 16 Uhr in den Kristallsaal des Schlosses Rothschild zur „Fiesta“ von Ernest Hemingway, gelesen von Burgschauspieler Robert Reinagl und begleitet von Laura Lootens auf der Gitarre. Zuerst nimmt die junge Konzertgitarristin Laura Lootens die Gäste mit auf eine Reise nach Spanien und Italien. Darauf folgt nach einer Pause die Lesung aus „Fiesta“ mit Robert Reinagl. Der musikalisch-literarische Nachmittag klingt mit einer Verkostung spanischer Weine und Fingerfood in der „Schwarzen Kuchl“ aus.

