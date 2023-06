Neuauflage von „Fleischrock“ im Parkdeck Waidhofen

Nach vier Jahren Pause lädt der Kulturverein Förderband in diesem Sommer wieder zum Fleischrock- Festival. Am Freitag, 28. Juli, ab 18 Uhr wird des legendäre Festival wieder Gruppen aus Genres wie Rock, Punk und Noise in das Ybbstal holen. Zum ersten Mal dient diesmal das Parkdeck beim Pfarrgarten in Waidhofen als Austragungsort. Damit holt der Kulturverein das zuletzt auf der Forsteralm ausgetragene Festival in den urbanen Raum, was einen besonderen Charme verspricht.

Die Außenbereiche des Parkdecks können zum Aufenthalt genutzt werden, gleichzeitig bietet die Location auch den Vorteil von Wetterunabhängigkeit für die Konzerte. Die Stadt- sowie Bahnhofsnähe bietet auch eine gute Infrastruktur für die An- und Abreise. Für das leibliche Wohl gibt es Getränke und kulinarische Schmankerl mit Produkten aus der Region, auch vegane Optionen werden vorhanden sein.

Das Line-up ist wie gewohnt hochkarätig und besteht aus dem oberösterreichischen Duo Heckspoiler, das in intelligenten, ironischen Mundart-Texten unter anderem Themen wie die Abhängigkeit vom Auto im ländlichen Bereich und die zunehmende Bodenversiegelung anspricht, der Linzer Punk-Band Johnny and the Rotten, der Innsbrucker Post-Noise-Formation Bug sowie der Doom/Stoner-Rock Band Lilac Vegetal aus dem Bezirk Scheibbs.

Als besondere Highlights sind auch ein voraussichtlich allerletztes Konzert der Noise/Free Improv Urgesteine Rokko Anal & The Coathangers sowie der erste offizielle Auftritt der im Umfeld von Förderband entstandenen Punk-Band Vomits zu nennen. Von letztgenannter Formation konnte man sich vor Kurzem bereits beim Vereinsfest von Förderband einen ersten Eindruck machen.

Tickets für das Fleischrock Festival sind über ntry.at erhältlich.