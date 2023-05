Vorverkauf der Klangschmiede Ybbsitz gestartet

Am Mittwoch, 17. Mai, 20 Uhr, startet die Klangschmiede im Gasthof zum Goldenen Hirschen mit Volksmusik: „Sautanz, Woaf und Knödldrahner“, nennt sich der gemütliche Abend im Zeichen der echten Volksmusik. Mit Christina Ömmer und ihrem Almbach Dreigesang, der Pulverriedl-Musi und der Familienmusik Fuchsluger ist für musikalische Qualität gesorgt.

Am Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr, laden das Ensemble Klangschmiede unter Tobias Wögerer, der Chor Ybbsitz und junge Pianistinnen der Musikschule in die Mittelschule Ybbsitz zum Konzert „Alles Walzer!“ Es moderiert Christoph Wagner-Trenkwitz. Er erzählt die Geschichte des (Wiener) Walzers. Am Freitag, 19. Mai, 20.30 Uhr treten die Schick Sisters mit „FREE“ in der Firma Aigner auf.

Den Abend-Gottesdienst am Samstag, 20 Mai, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Ybbsitz gestaltet ein Ensemble des Musikvereins unter der Leitung von Christoph Fuchsluger.

Den Schlusspunkt setzt am Sonntag, 21. Mai, 14 Uhr, in der Mittelschule Ybbsitz unter dem Motto „Walzerhit und Polkaschritt“ ein Konzert unter Donner und Blitz und Tritsch-Tratsch für Groß und Klein mit Marko Simsa, dem Ensemble Klangschmiede und Kindern der Volks- und Mittelschule Ybbsitz. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.