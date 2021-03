Der Klangraum Waidhofen stellte nun sein neues Programm vor. Es ist dem Thema „neues Biedermeier“ gewidmet. Als Biedermeier wird die Zeitspanne vom Ende des Wiener Kongresses 1815 bis zum Beginn der bürgerlichen Revolution 1848 bezeichnet.

„Das neue Biedermeier?“, fragt Intendant Thomas Bieber bei der Programmvorstellung. „Was wir derzeit erleben, ist eine Wiederkehr häuslicher Flucht ins digitale Wohnzimmer“, sagt Bieber. Man mag das Virus schon gar nicht mehr nennen. Und könne es doch nicht verleugnen. „Der Klangraum bleibt sich treu und ist politisch im Hören, schafft jenen Raum, der nötig ist, um hörend und schauend dem Menschlichen seine Pforten zu öffnen“, erläutert Bieber.

In den Sinnen liege die größte Freiheit. „Die Gedanken sind frei, heißt es fast posaunend an anderer Stelle“, sagt Bieber. Diesen prickelnden Widerstand gegen alles Gleichförmige, Maschinelle, Nivellierte, Optimierte will Bieber in fünf Konzerten.

Die Künstlerinnen und Künstler des aktuellen Klangraumes sind alles andere als bieder. „Das Biedermeier steckt im Detail, in den Programmen, im lustvollen Widerstand gegen das Draußen. Innenwelten als Fluchtburgen schöner und weiter Gedanken“, sagt Bieber.

Den Auftakt setzt die in Bischkek geborene Katharina Konradi am Sonntag, 25. April, 16 Uhr, im Kristallsaal des Rothschildschlosses. Konradi singt Lieder von Schubert, Richard Strauss und Mozart. Sie wird von Daniel Heide am Klavier begleitet.

Lukáš Vondráček folgt am Sonntag, 9. Mai, 11 Uhr, mit einer Muttertagsmatinee im Kristallsaal und Musik von Beethoven, Brahms und Schumann.

Am 16. Mai laden Benjamin Herzl und Ingmar Lazar zu Musik von Clara Schumann, Johannes Brahms und César Franck.

Cellist Matthias Bartolomey und das Signum Saxophone Quartet geben am 29. Mai Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ und mehr. Theresa Kronthaler hat für den 3. Juni ein „mahlerisches“ Programm vorbereitet.