Klangschmiede Ybbsitz: Auftakt mit Vivaldi und Piazzolla

Mit den „Vier Jahreszeiten“ in den Fassungen von Antonio Vivaldi und jener des Tangomeisters Astor Piazzolla eröffnete das Ensemble Klangschmiede am Samstag den Festivalbogen der Ybbsitzer Klangschmiede, der sich in fünf Konzerten über eine Woche spannt.

Intendantin Anneliese Fuchsluger hat nach erzwungener Corona-Pause die Musiker wieder zusammengeführt und in der Wallfahrtskirche Maria Seesal für einen unvergesslichen Abend gesorgt. Das Ensemble, das sich um das Ketos Quartett und die Solisten Josef Fuchsluger (Violine), Anneliese Fuchsluger (Flöte) und die Hornisten Reinhard Zmölnig und Peter Dorfmayr formiert hatte, bot Musik und Interpretation vom Feinsten. Zum Ausklang hallte nach Pizzollas „Libertango“ und Ave Maria berührend das Geläut der Kirchenglocken über den Wäldern.

