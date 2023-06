Krönender Abschluss beim Klangraum Waidhofen an der Ybbs

Max Simonischek, Kiron Atom Tellian am Klavier und Meistergeiger Benjamin Schmid (von links) begeisterten in der Bürgerspitalkirche im Rahmen des Abschlusskonzerts des Waidhofner Klangraums am 24. Juni mit der Rezitation von Romanauszügen aus Ondaatjes „Der Englische Patient“ und Musik von Johann Sebastian Bach und Fritz Kreisler.

Foto: NÖN, Leo Lugmayr