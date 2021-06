Kammerorchester und Stadt Waidhofen boten sich am Sonntag auf, um in einem Konzert und Festakt ihren musikalisch herausragendsten Spross zu ehren: Rainer Küchl.

Der langjährige Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, dem längst der Kulturpreis der Stadt und die Ehrenmitgliedschaft im Kammerorchester verliehen worden sind, feierte im Vorjahr seinen 70. Geburtstag. Nun wurde ihm zu Ehren ein Fest – Corona-bedingt zeitlich verschoben – nachgereicht.

Die „Waidhofner Fanfaren“, das Opus 21 aus der Feder seines Bruders Probst Ulrich Küchl, schnitten gleich zu Beginn des Festkonzerts in fordernden Trompetensätzen diesen Sonntag aus jeder Alltäglichkeit.

Nach einer Begrüßung durch Kammerorchester-Obmann Raimund Tremetsberger widmete sich der Leiter des Orchesters, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, in seiner Laudatio dem Leben und Werk dieses herausragenden Musikers. „Was dich ausmacht: Es geht dir nie um Rainer Küchl, es geht dir immer um die Musik“, sagte Sobotka und unterstrich Küchls Alleinstellung in der nationalen und internationalen Musikwelt.

Zum Festakt waren Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer und Philharmoniker-Geschäftsführer Michael Bladerer – wie Küchl ein gebürtiger Waidhofner – aus Wien angereist.

Bürgermeister Werner Krammer überreichte Küchl namens des Gemeinderates als ersten Waidhofner die Ehrennadel der Stadt in Weißgold. Im Folgenden gab das Orchester dem Jubilar ein „Ständchen“ in Form des von seinem Bruder Ulrich verfassten Opus 60, in das die Glückwünsche der Musiker als Chor mit eingewoben waren.

Es folgte Beethovens Konzert für Violine und Orchester mit dem Maestro als Solist. Das begeisterte Publikum ließ Küchl damit nicht gehen, sondern forderte Zugaben. Mit Bachs Chaconne und Paganinis Caprice Nr. 13 in B-Dur gewährte Küchl diese virtuos.