Waidhofen an der Ybbs feiert 150 Jahre Statutarstadt .

Mit einer fulminanten Feier beging die Stadt Waidhofen am Samstag das Jubiläum der Verleihung eines eigenen Statuts, und das wohl auch zurecht: Denn eine der kleinste der 15 Statutarstädte Österreichs verfügt Waidhofen seit 1869 nicht nur sondern auch über zahlreiche Agenden, die sonst nur Bezirkshauptmannschaften zustehen.

Diese Sonderstellung im Kanon der österreichischen Kommunen würdigten Redner und aus Vertreter aus der historisch eng verbundenen Partnergemeinde Freising und den Statutarstädten St. Pölten, Krems und Wiener Neustadt, deren Bürgermeister angereist waren.

Bereits vor dem Festakt gestalteten Ensembles der Musikschule mit dem Kirchenchor ein Hochamt, das Dechant Herbert Döller und der Seitenstettener Abt Petrus Pilsinger zelebrierten.

Mit einem Platzkonzert begrüßte die Stadtmusikkapelle die Gäste, unter ihnen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stellvertreter Franz Schnabl und eine Dutzendschaft an Abgeordneten der gesetzgebenden Körperschaften. Bürgermeister Werner Krammer stellte bereits im Festauftakt den immateriellen Wert des Statuts dar und skizzierte die daraus erwachsenden Rechte als effizientes modernes Instrumentarium der Stadtentwicklung.

„Klein- und Mittelstädte in der Größe Waidhofens haben ein Potenzial, das unseren Kindern und Kindeskindern Chancen eröffnen und eine Zukunft bieten, auf die wir uns freuen können.“

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gab als Historiker in seiner Festrede nicht nur eine Replik auf die bewegte Geschichte der Stadt, sondern eröffnete einen Ausblick auf Optionen, die Waidhofen gerade aufgrund des eigenen Statuts in Zukunft offen stehen. „Klein- und Mittelstädte in der Größe Waidhofens haben ein Potenzial, das unseren Kindern und Kindeskindern Chancen eröffnen und eine Zukunft bieten, auf die wir uns freuen können.“

„Es kommt nicht auf die Größe einer Stadt sondern auf ihr Selbstbewusstsein an“, schlug Gemeindebundpräsident Alfred Riedl in dieselbe Kerbe.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte Waidhofen zu den Erfolgen in der Stadterneuerung, Bundespräsident Alexander Van der Bellen übermittelte eine Grußbotschaft in Videoform.