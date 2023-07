Waidhofen/Ybbs: Fleischrock kehrt zurück

Nach vier Jahren Pause war es am Freitagabend wieder so weit: Fleischrock, das Festival des Kulturvereins Förderband, meldete sich lautstark zurück. Erstmals 2009 in einer ehemaligen Fleischerei veranstaltet, brachte das Festival bereits viele hochkarätige Acts ins Ybbstal.

Zum ersten Mal fand die Veranstaltung heuer am Pfarrgarten-Parkdeck statt. Während der Außenbereich für Sitzgelegenheiten und den Essensstand genutzt wurde, befanden sich Bühne und Bar im unteren Stockwerk. Ein großes Kompliment muss hier auf jeden Fall der Tontechnik ausgesprochen werden, die es schaffte, einen nuancierten Sound aus dem akustisch nicht gerade idealen Raum zu holen.

Im Vorjahr wählte der Kulturverein Förderband einen neuen Vorstand, dem nun auch viele jüngere Vereinsmitglieder angehören. Dieses neue Team darf auf eine absolut gelungene erste Großveranstaltung stolz sein. Bereits kurz nach 18 Uhr fanden sich viele Besucherinnen und Besucher ein und gegen 19 Uhr ergriff auch schon die erste Band die Bühne. Die im vereinseigenen Proberaum gegründeten Vomits spielten ihren ersten offiziellen Auftritt und schafften es, binnen weniger Sekunden die Anwesenden mit ihrer energetischen Performance und kompromisslosem Punk in ihren Bann zu ziehen und auch gleich das erste Moshpit des Abends entstehen zu lassen.

Lilac Vegetal aus Scheibbs begeisterten mit einer höchst eigenständigen musikalischen Mischung. Foto: Marcel Nietsch Fotografie

Danach standen Lilac Vegetal am Programm. Die Gruppe entstand im Umfeld des Proberaums Scheibbs und präsentierte eine höchst eigenständige Mischung aus Noise-Rock und psychedelischen Elementen. Das, gepaart mit der großartigen instrumentalen Performance der drei Musiker, machte das Set zu einem persönlichen Favoriten an diesem Abend.

Rokko Anal & The Coathangers verbanden in einem ihrer mittlerweile seltenen Konzerte Noise-Eskapaden und Free-Jazz-Elemente. Foto: Sibylle Kellermair

Der Abend ging musikalisch waghalsig weiter mit einem mittlerweile höchst seltenen Konzert der Fleischrock-Veteranen Rokko Anal & The Coathangers. Noise-Rock und Doom dienten hier nur als Startpunkte, von denen aus die vier Musiker ein Klanggewitter inklusive Free-Jazz-artigen Trompeteneinlagen über das Publikum hereinbrechen ließen.

Gelungener Abend im Zeichen von Punk und Noise

Die zweite Hälfte das Abends wurde von Johnny and The Rotten eingeleitet. Die Linzer Garage-Rock-Band spielte ein mitreißendes, schweißtreibendes Set, das auch keine Zweifel offenließ, weshalb sie im August für das Vorprogramm der Osees in der Arena Wien gebucht wurden.

Die Linzer Garage-Rock-Band Johnny and The Rotten läutete mit einem mitreißenden, schweißtreibenden Set den zweiten Teil des Abends ein. Foto: Marcel Nietsch Fotografie

Im Anschluss gab es die Innsbrucker Post-Noise-Formation Bug zu hören. 1997 gegründet, veröffentlichte die Gruppe unter anderem auf den österreichischen Labels Interstellar, Noise Appeal Records und Rock Is Hell. Geboten wurde hier brachialer und gleichzeitig rhythmisch vertrackter Noise-Rock.

Die Innsbrucker Band Bug lieferte brachialen und gleichzeitig verspielten Noise-Rock. Foto: Marcel Nietsch Fotografie

Laut und schnell ging es auch bei der nächsten und letzten Band des Abends zur Sache. Ganz in Weiß gekleidet, brachte das oberösterreichische Duo Heckspoiler, das ebenfalls auf Noise Appeal Records veröffentlicht, mit ironisch-kritischem Punk-Rock das Waidhofner Publikum zum Tanzen und Mitsingen.

Das oberösterreichische Duo Heckspoiler beschloss den Abend mit energetischem Punk-Rock. Foto: Marcel Nietsch Fotografie

Am Ende freuten sich die Veranstalterinnen und Veranstalter sowie das Publikum über einen rundum gelungenen Abend, der das Kulturangebot im Ybbstal definitiv bereichert hat. Man darf auf das nächste Fleischrock-Festival gespannt sein!