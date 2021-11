Feuer brach in Scheune in Biberbach aus

Am Morgen des Nationalfeiertags am Montag der Vorwoche, 26. Oktober, entstand im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen/Klaus im Gemeindegebiet Biberbach in einem Bauernhaus ein Scheunenbrand. Ein Strohballen hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen.

Bei der Ankunft der FF St. Georgen stellte sich heraus, dass ein Strohballen inmitten eines Stallgebäudes zu glosen begonnen hatte und bereits starke Rauchentwicklung im Stallgebäude vorherrschte. Die ersten Tiere wurden bereits durch die Besitzer in Sicherheit gebracht. Es befanden sich jedoch noch weitere Tiere innerhalb des verrauchten Stallgebäudes. Gleich bei der Erkundung wurde ein erster Löschangriff mit einem Schaumfeuerlöscher gestartet.

Währenddessen trafen nacheinander die alarmierten Feuerwehr-Einsatzkräfte ein, welche sofort mit zwei Atemschutztrupps den weiteren Löschangriff starteten. Gleichzeitig wurde mithilfe von mehreren Überdruck-Belüftungsgeräten das Stallgebäude vom Rauch befreit, damit die noch verbliebenen Tiere nicht erstickten.

Durch die gut funktionierende Rettungskette und die professionelle Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und somit ein Brand größeren Ausmaßes verhindert werden.

Finale Löscharbeiten im Freien

Nachdem die Lage unter Kontrolle war, wurde der glosende Strohballen mithilfe eines Radladers aus dem Stall gebracht. Unter schwerem Atemschutz öffneten die Einsatzkräfte den Strohballen vollständig, damit auch die letzten Glutnester gelöscht werden konnten. Gleichzeitig baute man einen Atemschutzsammelplatz auf und stellte die Löschwasserversorgung mithilfe der anwesenden Tanklöschfahrzeuge sicher.

Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Georgen/Klaus, Biberbach, Seiten stetten-Dorf, Zell, Seitenstetten-Markt, Waidhofen-Stadt und die Betriebsfeuerwehr voestalpine. Nach zwei Stunden konnten die Feuerwehren wieder einrücken.