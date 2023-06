Abschnittsbewerb mit 98 Gruppen in Gaflenz

Bei Temperaturen rund um zehn Grad und optimalen Bedingungen trafen um 8 Uhr in der Früh die ersten der 57 Jugendgruppen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern zum Abschnitts-Jugend-Feuerwehrleistungsbewerb beim Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Gaflenz ein. In insgesamt 97 Durchgängen konnten die Mitglieder der Feuerwehrjugend wieder ihre besten Leistungen zeigen.

Zahlreiche Ehrengäste fanden sich danach zur Schlussveranstaltung, unter der Leitung von Bezirks-Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Scharrer, beim Feuerwehrhaus ein, um den Siegergruppen die Pokale zu überreichen und zu ihren Top-Leistungen zu gratulieren.

Die Abschnittssieger bei den Jugendgruppen: Schweinsegg-Zehetner 1. Foto: AFK Weyer, Christoph Hochstrasser

Um 15 Uhr eröffneten die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der insgesamt 41 Aktivgruppen, den Aktivbewerb, bei dem ebenfalls Spitzenleistungen präsentiert wurden. Trotz der Tagesbestzeit der Gruppe Schweinsegg-Zehetner 1 konnte die Gruppe Sand 1 durch einen fehlerfreien Lauf den Siegerpokal der Bezirksliga in Bronze mit nach Hause nehmen. In der Bezirksliga in Silber konnte sich schließlich die Gruppe Schweinsegg-Zehetner den Sieg vor Mitteregg-Haagen 1 sichern. Auch bei der Schlussveranstaltung der Aktivgruppen gratulierten wieder zahlreiche Ehrengäste, darunter Bezirks-Feuerwehrkommandant Wolfgang Mayr und Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner, den Bewerbsgruppen zu ihren Erfolgen.

Das Abschnittsfeuerwehrkommando bedankte sich bei den Bewerter-Teams rund um die Bewerbsleitung unter Manuel Menzel und Angelika Schreiner (Jugend) sowie Hannes Klauser und Christian Zauner (Aktive) und beim Organisationsteam der FF Gaflenz.