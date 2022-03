Sechs Ybbstaler auf Goldkurs

Unter Feuerwehrmitgliedern zählt das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold (FLAG) zu den begehrtesten, aber auch anspruchsvollsten Abzeichen. Die Feuerwehren des Bezirks bilden derzeit im Feuerwehrhaus Preinsbach wieder 24 Kameraden zum hochkarätigen Feuerwehrleistungsabzeichen aus – darunter sind vier Feuerwehrleute aus Ybbsitz, ein Floriani aus Rosenau und einer aus Waidhofen-Wirts. Dafür wird bis Anfang Mai geübt, dann kommt die große Prüfung in der Landesfeuerwehrschule Tulln.

Um die Elite der Feuerwehrleute nach dem Feuerwehrleistungsabzeichen (FLA) in Silber zu weiterem Lernen anzuregen, trug man 1958 in Niederösterreich erstmals einen Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold aus – ein Bewerb für den einzelnen Mann. Die Teilnehmer müssen 300 Fragen beantworten bzw. praktische Übungen absolvieren: Organisation, Feuerwehrtechnik und -taktik, Brandbericht, Hindernislauf und Kommandieren einer Einheit. Im Feuerwehrjargon heißt das Abzeichen auch „Feuerwehrmatura“. Um für die täglich hinzukommenden Herausforderungen jederzeit gerüstet zu sein, bedarf es einer eingehenden, aufbauenden und laufend aktualisierten Ausbildung in allen Bereichen des Feuerwehrwesens.

„Um den Feuerwehrmitgliedern die laufende Beschäftigung mit Ausbildungsthemen schmackhaft zu machen, sind moderne Methoden anzuwenden“, heißt es von der Arbeitsgruppe FLA Gold des Landesfeuerwehrverbands NÖ. Beim Bewerb wird speziell auf Umsetzbarkeit des Erlernten in der Praxis, Aktualität und Einsatznähe Wert gelegt.

