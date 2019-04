514 Mädchen und Burschen stellten am Samstag ihr Feuerwehrwissen unter Beweis. Austragungsort des Wissenstests in Bronze, Silber und Gold war diesmal das Feuerwehrhaus in Hollenstein. Theoriefragen gehören genauso zum Test wie das Erkennen von Geräten und der richtige Umgang mit dem Funk. Es werden Dienstgradabzeichen abgeprüft und die Jugendlichen müssen verschiedenste Knoten erkennen und anfertigen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und sein Stellvertreter Josef Fuchsberger machten sich selbst ein Bild vom Ausbildungsstand des Feuerwehrnachwuchses. „Der Wissenstest zeigt, dass wir beim Nachwuchs im Bezirk ein sehr hohes Niveau haben“, freute sich Bewerbsleiter Thomas Pfaffeneder. Es gab heuer auch wieder einen neuen Teilnehmerrekord.

Das Bezirksfeuerwehrkommando bedankte sich bei Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer, bei den Feuerwehrmitgliedern von Hollenstein und bei allen Feuerwehrjugendbetreuern und Bewertern für die gute Vorbereitung und die hervorragende Abwicklung der Veranstaltung.