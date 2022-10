Jubilar bei Wettbewerb in Sonntagberg

Im vergangenen August feierte der Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sonntagberg, Josef Ebner, seinen 90. Geburtstag. Sein Wunsch zu diesem Anlass war, dass die Wettkampfgruppe aus dem Jahr 1969, der er selber viele Jahre angehörte, noch einmal zu einem Wettbewerb zusammenkommen soll.

Anfang Oktober nahmen Josef Ebner und seine Mitstreiter von 1969 noch einmal an einem Wettbewerb teil: Josef Ebner, Manfred Tatzreiter, Josef Wagner, Josef Zulehner, Josef Rumpl, Karl Schallauer, Karl Palmetshofer, Leopold Hochrieser, Franz Zehetner und Josef Zöttl (von links). Foto: FF Sonntagberg

Diesem Wunsch kamen seine Mitstreiter am vorletzten Wochenende nach. Nach der Übung am Freitag folgte am Samstagnachmittag der Bewerb. Dieser wurde erfolgreich absolviert und fand im FF-Haus Sonntagberg seinen gemütlichen Ausklang.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.