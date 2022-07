Klimawandel ist spürbar: Brandgefahr im Ybbstal

Werbung

Das heiße Wetter wirkt sich natürlich auch auf die Natur aus. Bereits seit dem Frühjahr ist heuer schon die Waldbrandverordnung in Kraft. „Daran merkt man schon eine Veränderung“, meint Michael Höritzauer, Abschnittskommandant der FF Waidhofen-Stadt. „Früher trat die Waldbrandverordnung meist erst im Hochsommer in Kraft. Die Trockenheit merkt man auch an den Pegelständen der Flüsse. Nicht so sehr bei der Ybbs aber zum Beispiel bei den Zubringern, Urlbach, Rettenbach oder Schwarzbach.“

Leopold Herzog, Abschnittskommandant der FF Waidhofen-Land, meint: „Zum Glück gab es bisher in unserer Region mit Waldbränden kaum bis gar keine Probleme. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass das in Zukunft mehr wird. Das wird eine Herausforderung für die Feuerwehren in den nächsten Jahren.“

Die Feuerwehren warnen eindringlich davor, in Waldnähe zu rauchen oder auch achtlos Müll wegzuwerfen. Vor allem Glasscherben stellen durch die Lupenwirkung eine große Brandgefahr dar.

Probleme für Landwirtschaft

Bezirksbauernbundobmann Anton Kasser sieht derzeit keine Probleme für die Ernte. Foto: Kössl

Für die Landwirtschaft können ausgedehnte Hitze- und Trockenperioden natürlich auch äußerst problematisch sein, die regenreichen letzten Monate haben allerdings gute Voraussetzungen geschaffen, wie Bezirksbauernbundobmann Anton Kasser feststellt: „Noch haben wir Glück, da es ganz gute Niederschläge gab. Die Hauptfrucht, die jetzt noch steht, ist der Mais, da sollte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Auch die Wasserversorgung im Bezirk ist derzeit kein Problem.“

