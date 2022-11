Bahnhof Waidhofen an der Ybbs: Pkw-Lenker fuhr in Gleisbereich

Am Mittwoch wurde die Waidhofner Stadtfeuerwehr kurz nach 19 Uhr Uhr zu einer Fahrzeugbergung am Hauptbahnhof alarmiert. Ein Fahrzeuglenker war aus unbekannten Gründen in den Gleisbereich gefahren und zwischen den Gleisen und einem Zaun stecken geblieben. Ein ÖBB-Mitarbeiter bemerkte die gefährliche Situation und alarmierte die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gleis bereits gesperrt und die Fahrzeugbergung konnte beginnen. Das Auto konnte von den Feuerwehrleuten durch Muskelkraft vom Zaun befreit und anschließend aus dem Gleisbereich gefahren werden. Der Zugverkehr auf dem betroffenen Gleis war etwa 30 Minuten nicht möglich. Der Feuerwehreinsatz war nach 45 Minuten beendet.

