In der Firma Mondi Neusiedler in Kematen kam es am Montag um die Mittagszeit zu einem Brand. Das Feuer brach um 12.20 Uhr im Bereich der Zellstoff-Trockenanlage aus. Durch die sofortige Verständigung der Notfallkette wurde die Betriebsfeuerwehr der Mondi Neusiedler sowie vier weitere umliegende Feuerwehren alarmiert. Den rund hundert Feuerwehrleuten gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Um 14.30 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht. Verletzt wurde zum Glück niemand.

An der Aufklärung der Brandursache und des genauen Brandausmaßes werde derzeit noch gearbeitet, heißt es seitens des Unternehmens.

Laut Angaben der Polizei wird die Schadenssumme mit 200.000 bis 300.000 Euro beziffert. Der Brand dürfte laut Polizeiangaben durch Reibungswärme bei einer Transportwalze ausgelöst worden sein.

„Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Gemeinde hat für uns höchste Priorität“, erklärt der Managing Director der Mondi Neusiedler GmbH, Martin Ruopp. „Aufgrund der sofortigen fachgerechten Gegenmaßnahmen bestand keine Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt.“