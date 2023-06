Dachstuhlbrand in Ybbsitz: Hitze erschwerte Arbeit für Florianis

In Ybbsitz (Bezirk Amstetten) gab es am Mittwochabend einen großen Einsatz der lokalen Einsatzkräfte. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Prochenbergstraße stand in Flammen.

Über das genaue Ausmaß des Schadens konnte Leopold Herzog, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ybbsitz, Donnerstagmittag noch keine Auskunft geben. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten jedenfalls bis spät in die Nacht. „Wir waren noch bis nach Mitternacht mit einem Fahrzeug im Einsatz“, erzählt Herzog. „Die größte Herausforderung war die starke Hitze, die im Zusammenhang mit der schweren Arbeit eine große körperliche Belastung für die Feuerwehrleute darstellte. Manche sind da bis an ihre Grenzen gegangen.“ Verletzte hätte es bei dem Brand keine gegeben, die Brandursache sei Gegenstand polizeilicher Untersuchung, gibt der Feuerwehrkommandant an. Insgesamt waren etwa 120 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt.