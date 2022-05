Gaflenz: Verletzter aus Silo gerettet

Werbung Karriere als Fachkraft Anzeige Spezialist für die Weichen dieser Welt

Kurz vor Mittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gaflenz und Lindau-Neudorf am vergangenen Freitag zu einer Personenrettung in den Ortsteil Breitenau gerufen. Auch der in Ternberg stationierte Höhenretterstützpunkt des Bezirks Steyr-Land und Steyr-Stadt wurden alarmiert. Eine Person war im Stadel eines landwirtschaftlichen Objekts in einen dort befindlichen Silo gestürzt und dort verletzt liegen geblieben.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, war das Rote Kreuz bereits vor Ort und betreute den Verletzten. Gleichzeitig landete der Notarzthubschrauber. Das Notarzt-Team konnte über eine Leiter zum Verunglückten in den Silo absteigen und führte dort entsprechende Maßnahmen durch.

In der Zwischenzeit bereiteten die beiden Gaflenzer Feuerwehren alles für die Bergung aus dem Silo vor. Mittels Flaschenzug hievten die Einsatzkräfte den Verunglückten aus dem Silo und trugen ihn zum Notarzthubschrauber.

Die Höhenretter konnten aufgrund der positiven Einsatzentwicklung kurz vor Eintreffen am Unfallort ihren Einsatz abbrechen.

