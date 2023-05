Müllcontainer brannte in Waidhofen an der Ybbs

Am Freitag, 24. April, wurde die Waidhofner Stadtfeuerwehr zu einem Müllbehälterbrand in die Ybbsitzer Straße alarmiert. Eine Altpapiertonne stand in Vollbrand. Zwei Personen, die vorbeifuhren, stoppten, zogen die Altpapiertonne von der Hausmauer weg und starteten einen ersten Löschversuch mit Wasserkübeln. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand mit einersserkübeln. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand mit einer Löschleitung abgelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Foto: FF WaidhofenYbbs-Stadt

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.