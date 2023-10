Pkw geriet auf Grestner Höhe bei Ybbsitz in Brand

Zu einem Fahrzeugbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz am Freitagabend auf die Grestner Höhe alarmiert. Gegen 19 Uhr bemerkte eine Fahrzeuglenkerin, die auf der B 22 in Richtung Ybbsitz unterwegs war, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Die Lenkerin parkte ihr Auto an der nächstmöglichen Stelle und alarmierte die Einsatzkräfte.

Foto: FF Ybbsitz

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und begannen mit der Brandbekämpfung. Unter Atemschutz konnten sie das Feuer rasch löschen. Anschließend wurde der Pkw von der Straße entfernt und die Fahrbahn gereinigt. Die mitalarmierte Feuerwehr Gresten konnte bereits auf der Anfahrt storniert werden.

Foto: FF Ybbsitz

Die Feuerwehr Ybbsitz war mit drei Fahrzeugen und 18 Mann rund eineinhalb Stunden im Einsatz.