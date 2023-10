Pkw ging in St. Georgen/Reith unvermittelt in Flammen auf

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Dienstagabend in St. Georgen/Reith. Der Lenker hatte seinen Pkw gegen 20 Uhr beim ehemaligen Blindenheim abgestellt und befand sich mit den drei anderen Fahrzeuginsassen einige Meter entfernt, als der Wagen aus bislang unbekannter Ursache plötzlich zu rauchen begann. Obwohl der Lenker den Motor zuvor abgestellt und den Schlüssel abgezogen hatte, startete das Fahrzeug von selbst. Da ein Gang eingelegt war, hüpfte der Wagen immer wieder nach vorne. Dem Lenker gelang es noch, den Leerlauf einzulegen, die Handbremse anzuziehen und den Feuerlöscher aus dem Auto zu holen, ehe das Feuer ausbrach und der Pkw innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand stand. Erste Versuche des Fahrzeuglenkers, den Brand mit dem Feuerlöscher zu löschen, misslangen, weshalb die anderen Fahrzeuginsassen einen Notruf absetzten.

Foto: FF St. Georgen/Reith

Innerhalb kürzester Zeit war die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Reith vor Ort und startete umgehend einen Erstangriff mit Wasser. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Hollenstein, die ebenfalls in nur wenigen Minuten am Brandort war, wurde dann ein Schaumteppich über den brennenden Wagen gelegt und so das Feuer schließlich gelöscht.

Foto: FF St. Georgen/Reith

„Durch das rasche Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude sowie den angrenzenden Wald verhindert werden“, berichtet Einsatzleiter Stefan Göttlinger von der FF St. Georgen/Reith. „Zum Glück gelang es dem Lenker auch, noch die Handbremse anzuziehen. Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn der Wagen ins Rollen gekommen wäre.“

Nachdem der Brand gelöscht war, führte die Feuerwehr die Fahrzeugbergung durch und reinigte die Straße. Am Auto entstand Totalschaden. Der Fahrzeuglenker erlitt bei dem Brand durch einen aufgegangenen Airbag und den eingeatmeten Rauch leichte Verletzungen. Er wurde vom Roten Kreuz und dem Göstlinger Arzt Michael Putz versorgt und zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Rund 40 Feuerwehrleute standen gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz im Einsatz. Die Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.