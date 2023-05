Am vergangenen Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz gegen 17 Uhr zu einer Tierrettung Richtung „In der Noth“ gerufen, eine Schlange hatte sich in ein Badezimmer verirrt. Die Feuerwehrleute fingen die Schlange und entließen sie in unmittelbarere Nähe im Wald wieder in die Freiheit. Elf Feuerwehrleute der FF Ybbsitz waren rund 20 Minuten im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.