Schweißarbeiten führten in Kematen zu Flurbrand

Am Freitag, 21. Juli, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kematen und Niederhausleiten-Höfing sowie die Betriebsfeuerwehr der Firma Mondi zu einem Flurbrand am Kreuzstöcklberg in Kematen gerufen. Bei Schweißarbeiten eines Hausbesitzers waren einige Sträucher in Brand geraten.

Foto: FF Kematen

Gemeinsam mit Nachbarn gelang es dem Mann den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte mittels Gartenschlauch einzudämmen. Die Feuerwehren führten dann Nachlöscharbeiten durch und prüften anschließend die vom Brand betroffene Stelle mit einer Wärmebildkamera.

Foto: FF Kematen

Nach etwa einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder einrücken. Rund 30 Feuerwehrleute sowie zwei Polizeibeamte standen im Einsatz.