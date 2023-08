Beste Stimmung beim FF-Fest in Opponitz

Zu einem zweitägigen Fest lud am vergangenen Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Opponitz. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um am Samstagabend zur Musik von „HIGH5“ zu tanzen. Am Sonntagvormittag wurde am Festgelände im Feuerwehrhaus die heilige Messe von Pfarrer Johann Wurzer zele-briert, der dafür eigens seinen Urlaub in Kroatien unterbrochen hatte. Der Frühschoppen mit der Musikkapelle Opponitz ging über in einen gemütlichen Nachmittag mit der Gruppe „Ybbstal Power“. Viele helfende Kameraden machten das Fest zu einem großen Erfolg. „Mit dem Reinerlös wird notwendige Einsatzkleidung gekauft!“, freut sich Kommandant Wolfgang Pießlinger.