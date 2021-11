Brand auf dem Sonntagberg: „Gewaltiges Feuer bis Linz sichtbar“

Nach zweijähriger Forschungsarbeit konnte Peter Greßl, der Rosenauer Bezirkssachbearbeiter für Feuerwehrgeschichte, Näheres zum Brand auf dem Sonntagberg im Jahr 1913 berichten, der auch die Basilika betroffen hat. Bei zahlreichen Besuchen in Archiven und bei Feuerwehren hatte er viele Dokumente, Fotos und Berichte dazu gesammelt. Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber würdigte Greßl für die sorgfältigen und interessanten Recherchen.

Am 24. Juli 1913 brach um 22 Uhr im Hotel Trinkl am Sonntagberg „ein gewaltiges Feuer aus, welches bis Linz sichtbar war und den Ort in die größte Aufregung versetzte“, erzählt Greßl. Trotz rascher Hilfe durch die Feuerwehren Sonntagberg, Waidhofen, Zell, Hilm-Kematen, Rosenau, Bruckbach-Böhlerwerk, Windhag, Biberbach, Allhartsberg und die damalige Werksfeuerwehr Oismühle und den strömenden Regen fiel das große Gebäude neben der Kirche den Flammen zum Opfer.

Der rechte Kirchturm wurde ebenfalls von den Flammen ergriffen, doch konnte das Feuer dort rasch gelöscht werden. Es gelang den Feuerwehren, ein weiteres Übergreifen des Feuers auf die Basilika und die übrigen Häuser zu verhindern. Vollständig zerstört wurden die Wirtschaftsgebäude und der Dachstuhl des Hotels, die Glasveranda, ein großer Teil des ersten Stockes und die Inneneinrichtung. Nach einer wechselvollen Geschichte werden in dem repräsentativen Haus, das der Heiligen Familie geweiht ist, heute vorwiegend Seminare und Exerzitien abgehalten.

Löschwasser mit Pferden auf Berg transportiert

Der Feuerwehrhistoriker weiß zur historischen Brandnacht einige Details zu erzählen: So mussten Pferdegespanne das Löschwasser hinauftransportieren; auch das tatkräftige Einschreiten eines Landwirts bewahrte die Basilika, das Wahrzeichen des Mostviertels, vor größerem Schaden. Anhand des historischen Einsatztagebuchs recherchierte Peter Greßl vieles nach, etwa die Windrichtung seinerzeit oder wo die Einsatzleitung stand.

Am 27. Juli 1913 gab es damals in der Kirche am Sonntagberg zwei heilige Messen als Dank an die Bevölkerung und an die Feuerwehrmänner, die das Feuer mutig bekämpft hatten.