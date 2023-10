Neues Zuhause für Feuerwehr Wirts in Waidhofen/Ybbs auf Schiene

Die Freiwillige Feuerwehr Wirts bekommt eine neue Heimstätte. Geplant ist ein modernes und zweckmäßiges Gebäude gegenüber dem derzeitigen Standort auf einer Fläche von knapp 3.000 Quadratmetern. 1,9 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Finanziert wird es zu je einem Drittel von Land NÖ, Gemeinde und Feuerwehr.

„Beim derzeitigen Feuerwehrhaus der FF Wirts gibt es Handlungsbedarf an allen Ecken und Enden“, führt Bürgermeister Werner Krammer aus. „Nach intensiven Überlegungen und Gesprächen fiel bereits im Vorjahr die Entscheidung, neu zu bauen.“ Der dafür nötige Ankauf des Grundstücks in der Weyrer Straße wurde im Mai des Vorjahrs vom Gemeinderat beschlossen. „Das Bekenntnis, die gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen und die Sicherheit der Waidhofnerinnen und Waidhofner zu gewährleisten, war von Anfang an im Gemeinderat vorhanden“, hält der Stadtchef fest.

So soll das neue Feuerwehrhaus aussehen. Foto: Stadt Waidhofen/Ybbs

Als Generalplaner des Projekts wurde die „Alltech Projektmanagement und Planung GmbH“ beauftragt. Nachdem nun auch der Waidhofner Gestaltungsbeirat die Pläne des Neubaus abgesegnet hat, kann die Stadt als Bauherr damit in die Einreichung gehen. Wie bei allen Neubauten der Stadt soll es auch bei diesem Projekt hohe ökologische Standards sowie ein effizientes Energie- und Grünraumkonzept geben. Der Baustart ist für Frühjahr 2024 geplant.

Eigenleistung und Baustein-Aktion

Die FF Wirts kann nach Vorgabe des Landes NÖ ihren Teil der Finanzierung durch Eigenleistung erbringen und hat dafür ein eigenes Konzept entwickelt, das auf Bürgerbeteiligung und Spenden basiert. Zusätzlich zum Einsatz- und Übungsbetrieb muss die Feuerwehr rund 13.500 Stunden an Arbeitsleistung erbringen. „Um diese Mammutaufgabe zu bewältigen, sind wir auf jede Unterstützung angewiesen. Jeder kann mithelfen und uns mit seinen Fähigkeiten beim Neubau des Feuerwehrhauses bestmöglich unterstützen“, lädt Kommandant Günther Weiss ein. Auf www.ffwirts.at kann man sich bereits dafür anmelden.

Im Zuge der jährlichen Haussammlung bietet die FF Wirts außerdem eine Bausteinaktion für das neue Feuerwehrhaus an. Ab einer gewissen Spendensumme gibt es Bausteine in Platin, Gold, Silber und Bronze zu erwerben.