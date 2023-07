Baumsturz am Waidhofner Graben

Am Montagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen-Stadt zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus. Am Graben war ein Baum umgefallen. „Vor einer Woche gab es einen viel größeren Sturm, da ist nichts passiert, nun ist der Baum bei relativ leichtem Wind umgefallen“, berichtet Michael Höritzauer, Kommandant der FF Waidhofen-Stadt. Ein Blick auf das Innere des Baums ließ auch die Ursache für den Vorfall erkennen: „Der Baum war zwar grün, aber innen komplett verfault und teilweise hohl. Die Wurzeln waren auch abgefault, es gab nur mehr einen etwa fünf Zentimeter dicken Stamm am Rand“, erzählt Höritzauer.

Wie diese nicht absehbare Fäule zustande kommen konnte, erklärt Stadtförster Georg Brenn: „Die Bäume im Stadtgebiet werden regelmäßig kontrolliert und wenn es absehbar ist, dass sie von Fäule betroffen sind, auch gefällt. Eine Fäule ist meist eine sogenannte Komplexkrankheit, Pilzbefall aber auch Insekten oder Bakterien können daran beteiligt sein. Pilzfruchtkörper an der Rinde können zum Beispiel darauf hinweisen, dass es eine innere Fäule gibt, in seltenen Fällen ist das aber von außen auch nicht erkennbar, so wie es bei diesem Baum der Fall war.“

Der Baum wurde von der Freiwilligen Feuerwehr in kleine Stücke zerlegt und abtransportiert, die Blätter wurden beim Grünschnittplatz entsorgt. Verletzte gab es zum Glück keine.