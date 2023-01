Kleintierstall in Siedlung in Kreilhof geriet in Brand .

Am 28. Jänner wurden um 22 Uhr sechs Ybbstaler Feuerwehren zum Brand eines Schuppens alarmiert, in dem sich ein Kleintierstall befand. Die Bewohner bzw. Anrainer waren sofort auf den Brand aufmerksam geworden und hatten noch erste Löschversuche unternommen. Dadurch konnten fast alle Tiere gerettet werden. Gleichzeitig wurde die Alarmierungskette in Gang gesetzt.