Doppel und Krenstetten an der Spitze

„21 Gruppen nahmen am Nassübungsvergleich bei der Feuerwehr Doppel teil. Das tolle Panorama, ausgezeichnetes Wetter und beste Organisation sorgten für einen gelungenen Bewerbstag", berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando. Die Gruppen nutzten auch die Gelegenheit, ihr Punktekonto im Bezirkscup mit den fünf Bonuspunkten aufzubessern.

Nun fehlt nur mehr das Finale des Bezirkscups am 29. Juli in Krenstetten, damit die Trophäen wieder an die besten drei Gruppen der jeweiligen Bewerbskategorien übergeben werden können. Dieser Bewerb ist aber auch für Gruppen, die nicht ganz vorne mitmischen eine ausgezeichnete Möglichkeit, Bewerbserfahrung zu sammeln und sich mit den Besten zu messen. Gerade bei den K.O.-Durchgängen kommt es immer wieder zu Überraschungen.

Zum Nassübungsvergleich: Im Gegensatz zu den „trockenen" Bewerben wird bei diesem Bewerb aus einem Wassercontainer angesaugt und in weiterer Folge müssen Angriffstrupp und Wassertrupp eine gewisse Menge Wasser auf eine Spritzwand fördern.

Ergebnisse beim Nassübungsvergleich in Doppel:Klasse BA Eigene:1. Doppel I2. Doppel III3. Hiesbach IKlasse BA Gäste:1. Krenstetten2. Perwarth3. Aukenthal