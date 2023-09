Vielseitiger Ybbstaler Feuerwehrhistoriker im Fernsehporträt

Der Amstettner Bezirkssachbearbeiter für Feuerwehrgeschichte Peter Gressl von der Feuerwehr Rosenau schafft es, altes Feuerwehrgerät in die Jetztzeit zu retten, seine Passion wurde auch schon vielfach ausgezeichnet. Nun wurde er dafür am 9. September umfangreich vom ORF porträtiert.

Dargestellt werden seine Leistungen als Restaurator von alten Feuerwehrutensilien – unter anderem von Helmen und anderen Gegenständen aus dem 19. Jahrhundert. Gezeigt wird auch Gressls andere große Passion: mit dem Rad von seinem Wohnhaus in Rosenau auf die Basilika Sonntagberg hinaufzuradeln. Dort präsentierte er dem Fernsehteam seine Forschungsergebnisse vom großen Sonntagberg-Brand des Jahres 1913, bei dem auch das Wahrzeichen des Mostviertels – die Basilika – gefährdet war.

Feuerwehrhistoriker Peter Gressl bei den Dreharbeiten in seinem Haus in Rosenau mit Sohn Michael, seinem guten Freund Michael Müller von der FF Allhartsberg, ORF-Journalist Fabian Fessler und Kameramann Helmut Stamberg. Foto: Wolfgang Zarl

In seinem Haus filmt das ORF-Team neben vielen restaurierten Stücken auch zahlreiche Erinnerungsstücke, die Peter Gressl mit dem Feuerwehrwesen verbindet, und Bilder mit vielen Prominenten, die er im Laufe der Zeit als Feuerwehrmann kennenlernte. Vor die Kamera treten durfte auch Gressls Sohn Michael, dem der Feuerwehrhistoriker das Feuerwehrwesen von klein auf näherbringt.

Foto: Wolfgang Zarl

Der entstandene Beitrag wird in der Woche von 18. bis 22. September bundesweit im Frühstücksfernsehen sowie in der Rubrik „Menschen im Blickpunkt“ bei „NÖ heute“ am 8. Oktober ausgestrahlt.