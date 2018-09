Eine Widmung im Glasfenster der Filialkirche Wallmersdorf aus dem Jahr 1518 zeugt vom eindrucksvollen Alter des Gotteshauses: Bereits vor 500 Jahren war der Kirchenbau der Dorfkirche, die zur Pfarre Allhartsberg gehört, in der heutigen Form vorhanden.

Im 16. Jahrhundert wütete an vielen Orten die Pest und forderte viele Menschenleben. Auch Wallmersdorf blieb davon nicht verschont. In Gedenken an diese schwierigen Zeiten und als sichtbares Zeichen des gelebten Glaubens gelobten damals die sieben Überlebenden in Wallmersdorf den Kirchenbau.

Gesagt, getan: Das Gotteshaus wurde errichtet und dem Heiligen Sebastian, der auch als Pestheiliger gilt, geweiht.

Am 16. September 2018 – fünf Jahrhunderte nach ihrer Errichtung – wurde das Jubiläum der Filialkirche gebührend gefeiert. Der festliche Einzug in die Dorfkirche wurde von der Trachtenmusikkapelle Allhartsberg, den Kameraden der Feuerwehr Wallmersdorf und der Goldhaubengruppe Allhartsberg-Biberbach gestaltet. In der aus allen Nähten platzenden Kirche wurde dann schließlich feierlich eine Messe gefeiert, die vom Chor Cantores Dei musikalisch umrahmt wurde.

„Kirche ist Klammer für Dorfgemeinschaft“

Im Rahmen der Festmesse segnete Altabt Berthold Heigl die Statue des Heiligen Sebastians, die anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums der Filialkirche restauriert wurde. Abschließend sprach auch Landtagsabgeordneter Bürgermeister Anton Kasser, der gebürtiger Wallmersdorfer ist, einige berührende Worte über seine Beziehung zur Dorfkirche in Wallmersdorf. „Die Kirche ist nicht nur ein spirituelles Zentrum des Dorfes, sondern auch eine Klammer für die gesamte Dorfgemeinschaft“, sagte Kasser.

Erst im Vorjahr wurde die Außenfassade der Dorfkirche saniert. Dabei wurde der Eingangsbereich der Kirche neu gestaltet sowie die Fassade und die Turmfenster wurden erneuert. Im Rahmen seiner Festansprache bedankte sich Pfarrgemeinderatsobmann Andreas Geierlehner für die tatkräftige Unterstützung bei diesen Arbeiten und überreichte den Sponsoren und Spendern im Namen der Pfarre einen Kupferstich der Dorfkirche, der vom Stiftskünstler Pater Martin Mayerhofer gefertigt worden war.

Die Feierlichkeiten fanden bei einer Agape einen würdigen Abschluss.