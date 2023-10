Böhlerwerker Schauspieler in Bachmann-Biopic

Seit Samstag, 21. Oktober, zeigt die Filmbühne Waidhofen den Film „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ der deutschen Regisseurin Margarethe von Trotta. Der Film erzählt über das Leben der bedeutenden Autorin in Berlin, Zürich und Rom, von ihrer Reise nach Ägypten und der Entstehung ihrer Schriften. Thematisiert werden auch die Beziehungen zu dem Schweizer Autor Max Frisch und zu dem Wiener Schriftsteller, Filmemacher und Herausgeber Adolf Opel.

Ingeborg Bachmann wird in dem Film von der deutsch-luxemburgischen Schauspielerin Vicky Krieps verkörpert, während der deutsche Schauspieler Ronald Zehrfeld in die Rolle von Max Frisch schlüpft. Adolf Opel wird wiederum von dem aus Böhlerwerk stammenden Schauspieler Tobias Resch dargestellt, der zuletzt unter anderem in „Breaking the Ice“, „Klammer – Chasing the Line“ und dem Kurzfilm „Am Grat“ zu sehen war.